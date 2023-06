SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Alice Fromer no palco dos Titãs emocionou os fãs nos três dias de Allianz Parque lotado, no último final de semana, na passagem da turnê da banda, com a formação clássica, por São Paulo.

E, nesta segunda (19), a pedagoga de 29 anos falou sobre a experiência de cantar, na cidade em que o grupo nasceu, para um público de 150 mil pessoas.

"Cada um desses três dias mudou um pouco da minha vida ?e acho que a de todos aqueles que puderam assistir a esse espetáculo único que foi o Titâs Encontro", escreveu no Instagram.

A filha do guitarrista Marcelo Fromer, morto em junho de 2001, vítima de atropelamento, em São Paulo, cantou "Toda Cor" e "Não Vou Me Adaptar", dois clássicos da banda, ao lado dos amigos do pai, e "Ovelha Negra", um tributo a Rita Lee.

"A vida ficou mais radiante, vigorosa e energética", disse a filha de Fromer sobre os três shows. "Bocados de mim ficaram entregues àquele palco. Pertencem a ele. Outros bocados, novos, que eu nem sabia que me faltavam, me encontraram ali e passaram a pertencer-me e constituir-me para sempre".

No dia em que a morte do pai completou 22 anos, Alice falou sobre a perda.

"Era o início de um novo milênio e tínhamos uma vida pela frente. Eu com meu primeiro setênio concluído. Você, antes dos quarenta", escreveu. "Um universo inteiro de imaginação e projeções se abre num horizonte de possibilidades interrompidas tão precocemente".

Ela disse que vê um recorte do pai em cada um dos sete titãs e imaginou que ele adoraria ver a animação da banda na turnê de reencontro e o engajamento da plateia.

"É como se cada um dos sete guardasse um pouquinho de você. Consigo captar esses poucos e colecioná-los com o desvelo e cuidado de quem guarda um tesouro. Você é nosso maior tesouro, que há 22 anos cintila e reluz, deixando revelar seu reflexo em pelo menos sete sujeitos brilhantes".

A homenagem de Alice foi comentada pelos integrantes dos Titãs e por alguns dos filhos dos músicos.

"Estou chorando aqui lendo o seu texto", disse Nina Bellotto, filha do guitarrista e vocalista Tony Bellotto.

"Está sendo muito bom reencontrar a família titânica. Você ali no palco e a força dos sete juntos é um dos grandes legados do Marcelo, presente em cada pessoa que o amou e admira", afirmou Theo Reis, filho do cantor e compositor Nando Reis.

"Prometo estar sempre no gargarejo te vendo dominar o mundo. A gente tá sempre aqui pro que você precisar", disse Manoela Miklos, filha do músico e ator Paulo Miklos.

Manoela, aliás, compartilhou um vídeo em que familiares dos Titãs dançam e celebram juntos o sucesso da turnê.

"Tem coreô no palco e na plateia. Tem parceria e afeto à beça lá e cá", comentou.