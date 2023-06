SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ferrugem, 34, foi submetido a uma cirurgia de vesícula e hérnia com urgência por conta de fortes dores e falta de ar. Tudo ocorreu bem, mas os shows dos próximos 15 dias precisaram ser cancelados.

Segundo Thais Vasconcellos, esposa do pagodeiro, tudo aconteceu muito rápido. "Jheison (Ferrugem) já não estava se sentindo bem tinha muito tempo, com muita dor abdominal e falta de ar toda vez que ele se esforçava ou cantava. A gente já sabia que ele tinha que operar a vesícula e estava adiando, porque ele não tinha disponibilidade", explicou ela.

Mas tudo mudou quando as dores se intensificaram no último final de semana. Rapidamente, o artista foi para um pronto-socorro e realizou a cirurgia. Ainda na cama do hospital, Ferrugem agradeceu aos fãs em video publicado pela mulher.

"A cirurgia foi um sucesso. Obrigado por me animarem quando eu estava nervoso. Não lembro de nada, só sei que foi bom demais. Quero agradecer a essa mulher maravilhosa que me deu coragem e muita alegria. Estava com muito medo", disse.