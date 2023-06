SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ordem dos desfiles do Carnaval 2024 de São Paulo foi definida pela Liga das Escolas de Samba em sorteio realizado, na noite desta segunda-feira (19), na Fábrica do Samba, na região da Barra Funda, em São Paulo.

Segundo o calendário da folia de 2024, os desfiles do grupo especial do Carnaval paulistano ocorrerão nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Atual campeã do Carnaval, a Mocidade Alegre ganhou direito de escolher dia e horário e definiu que será a terceira escola a desfilar na passarela do samba no dia 10 de fevereiro.

Vice-campeã do grupo de acesso, a Camisa Verde e Branco abre a noite de desfiles no dia 9 de fevereiro, enquanto a campeã Vai-Vai será a primeira a desfilar no dia seguinte.

Assim, Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé, Independente Tricolor, Dragões da Real, Mancha Verde e Rosas de Ouro desfilam no sexta (9). Já Vai-Vai, Tom Maior, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi entram na avenida no sábado (10).

Por ter ficado uma posição acima do rebaixamento em 2023, a Rosas de Ouro irá ficar com o último horário de desfile da primeira noite em 2024. Antepenúltima com risco de queda, a Acadêmicos do Tucuruvi encerrará os desfiles do Grupo Especial na segunda noite.

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de São Paulo em 2024:

Primeira noite - 9 de fevereiro

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

Segunda noite - 10 de fevereiro

Vai-Vai

Tom Maior

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Acadêmicos do Tucuruvi