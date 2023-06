SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morrissey anunciou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (19), que virá ao Brasil com a sua turnê de 40 anos de carreira. Os shows acontecem em São Paulo e Brasília, nos dias 27 e 30 de setembro, respectivamente.

As datas fazem parte da leva de shows na América Latina e nos Estados Unidos da turnê "40 Years of Morrissey", em que o antigo vocalista da banda The Smiths canta sucessos de suas diferentes fases.

Voz de canções como "'Suedehead" e "Everyday Is Like Sunday", o britânico ainda fará shows sul-americanos em Lima, no Peru, em Bogotá, na Colômbia, em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina. Depois, ele chega ao Brasil e segue para os Estados Unidos.

A última vez que Morrissey veio ao Brasil foi em 2018, com a turnê "Low in High School". Antes, já havia se apresentado em terras brasileiras em 2015, 2012 e 2000.

Ainda não há informações sobre valores e data de venda de ingressos. Em Brasília, a apresentação acontece no Opera Hall. Em São Paulo, o endereço ainda não foi confirmado.