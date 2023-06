SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean Lennon, filho de John Lennon, explicou que a voz de seu pai não será recriada por inteligência artificial, conforme algumas especulações sugeriram após o anúncio de que uma faixa inédita dos Beatles seria lançada.

De acordo com Sean, a tecnologia vai usar um vocal pré-existente, de uma demo em baixa qualidade, e vai limpá-lo e torná-lo nítido para a nova canção.

Na semana passada, em entrevista à BBC, Paul McCartney anunciou o lançamento, até o fim do ano, de uma canção inédita dos Beatles.

"Nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura por meio da inteligência artificial", disse ele na ocasião. "Então, mixamos a gravação como faríamos normalmente. Isso dá algum tipo de margem de manobra."

Ainda não há detalhes sobre o nome da faixa, mas esta não será a primeira vez que uma música da banda britânica tentará ser recriada sem John Lennon. Nos anos 1990, Paul, Ringo Starr e George Harrison tentaram recuperar a demo "Now and Then", deixada pelo músico, mas não tiveram sucesso devido à baixa qualidade do registro.