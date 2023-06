SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zendaya já encarou diferentes papéis -dos românticos aos mais dramáticos- em Hollywood, mas seu próximo projeto deve aquecer ainda mais as temperaturas. A atriz de "Euphoria" interpreta uma jogadora de tênis que vive um triângulo amoroso com dois amigos de infância em "Rivais", que ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (20).

Nas cenas divulgadas, a artista é vista na cama aos beijos com Art (Mike Faist), seu marido, e Patrick (Josh O'Connor), um ex-namorado. No longa-metragem, que tem direção de Luca Guadagnino (de "Me Chame Pelo Seu Nome"), os três são tenistas em diferentes fases de carreira e acabam se envolvendo romanticamente.

Em entrevista recente à Variety, Guadagnino contou que Zendaya treinou por três meses com Brad Gilbert, um técnico de tênis profissional e ex-jogador, para se preparar para o papel.

"Rivais" estreia em setembro nos Estados Unidos e segue sem data de lançamento confirmada no Brasil.

O vídeo pode ser visto pelo seguinte link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w2A8Cem-ilw.