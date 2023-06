SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada parisiense de desfiles masculinos primavera-verão 2024 começou nesta terça-feira (20) com a estreia do músico americano Pharrell Williams como diretor artístico da Louis Vuitton. Além de Rihanna como estrela da campanha da coleção, diversas celebridades também marcaram presença no evento.

Na primeira fileira, Beyoncé assistiu ao desfile ao lado do marido, Jay Z, e da amiga Zendaya. A$AP Rocky, Maluma, Willow e Jaden Smith, Lewis Hamilton e Kim Kardashian também assistiram à coleção ser desfilada ao longo dos 238 metros da Pont Neuf, ponto turístico escolhido como passarela.

Anitta fez uma parada na viagem pela Europa para prestigiar o evento. A cantora escolheu a estética "Brasilcore" para o look, optando por usar um biquíni amarelo da grife francesa. L7nnon foi outro representante brasileiro no desfile.

O cantor dos hits "Happy" e "Get Lucky", escolheu as margens do rio Sena para mostrar a sua primeira coleção à frente da Louis Vuitton. O local escolhido fica não muito longe do museu do Louvre e da catedral de Notre Dame. Momentos antes do desfile, os famosos já eram flagrados por internautas que compartilharam a chegada deles nas redes.

Pharrell assumiu o cargo de diretor artístico em fevereiro de 2023, após a morte de Virgil Abloh. O artista já tem experiência no ramo da moda. Ele é fundador da marca Billionaire Boys Club, que nasceu em 2003, e já fez parcerias com a Louis Vuitton.