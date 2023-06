SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, Maluma e J Balvin marcaram presença no desfile da Louis Vuitton, nesta terça-feira (20), em Paris. O alvoroço do público e dos fotógrafos foi grande -e não foi somente pelos cantores estarem no local. A cantora brasileira protagonizou um momento divertido com a dupla, que mostraram empolgação ao reencontrá-la.

Um vídeo mostra Anitta abraçando o colombiano, que dividiu os vocais de "Downtown" com ela, de forma empolgada, enquanto Maluma faz uma cara de surpresa. Nas redes sociais, muita gente achou que o mexicano estava sendo "vela" dos dois amigos.

Veja o post:

A temporada parisiense de desfiles masculinos primavera-verão 2024 começou nesta terça-feira com a estreia do músico americano Pharrell Williams como diretor artístico da Louis Vuitton. Além de Rihanna como estrela da campanha da coleção, celebridades como Beyoncé e Jay Z marcaram presença na primeira fileira.

A$AP Rocky, Willow e Jaden Smith, Lewis Hamilton e Kim Kardashian também assistiram à coleção ser desfilada ao longo dos 238 metros da Pont Neuf, ponto turístico escolhido como passarela.