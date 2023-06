SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O modelo Márcio Souza, conhecido por sair do porta-malas de Ronaldo Fenômeno, diz que sofre assédio após a repercussão do caso. À época, explicou que pegou carona com o jogador no porta-malas por querer esticar as pernas, já que tinha machucado o joelho.

Fama e pedido de dinheiro: "Tenho recebido muitas mensagens, muitas mesmo. Uma quantidade enorme de directs de todos os tipos, dos mais legais até os mais absurdos. Se eu fosse destacar o que mais recebo, diria que, em primeiro lugar, pedidos de camisas autografadas. Em segundo, acreditem: pessoas me pedindo dinheiro. Quem tem não sou eu.

Curiosidade, aproximação de Fenômeno e elogios: "O terceiro lugar [de mensagens mais enviadas] fica com os curiosos que ainda me perguntam o que eu estava fazendo ali, mesmo que eu já tenha explicado em outras ocasiões. Quarto lugar vai para as pessoas me pedindo ajuda para conhecer o Ronaldo e, em quinto, as mensagens com elogios a mim e ao meu trabalho. Tudo muito aleatório."

Assédio: "Na minha carreira já existe certo assédio e, depois dessa exposição, aumentou bastante? Mas não me incomodo. Se for com respeito, levo numa boa e até gosto."

Possibilidade de participar de um reality show: "Nunca havia pensado nessa hipótese antes, mas, hoje em dia, dependendo do convite, eu analisaria bem a proposta e poderia aceitar, sim. Gosto muito de estética e culinária e ainda sonho em estar envolvido mais com esses assuntos? Quem sabe um programa de TV?"