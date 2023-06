SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O menino de cabelos loirinhos e encaracolados de 'O Pequeno Príncipe' ganhou um protagonista negro na versão teatral da obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, encenada em 2022, em São Paulo. Seu intérprete era Levi Asaf, 9, que agora pode ser visto em "Amor Perfeito" (Globo), como Marcelino.

É outro personagem clássico da literatura -a novela é inspirada em "Marcelino Pão e Vinho", livro do espanhol José María Sánchez Silva lançado no começo dos anos 1950. Em suas versões para o cinema, Marcelino é branco. Sempre branco. Levi tratou de mudar isso e vem inspirando crianças pelo país, que não param de mandar mensagens o agradecendo por estar ali, naquele papel.

"A maioria delas nos escreve dizendo que se sente representada pelo trabalho do Levi", diz ao F5 a mãe do menino, Rosane Luiz Eloi. Uma das mensagens que já recebeu o parabenizava por ajudar a mudar uma velha rotina: a de atores brancos em papéis principais. "Ele fica todo feliz quando lê mensagens de outras crianças, claro que se orgulha por poder trazer um pouco mais de representatividade ao teatro e agora à televisão. É realmente muito gratificante", diz Rosane, orgulhosa.

Nascido em Juazeiro, na Bahia, aos cincos anos ele começou a trabalhar como modelo infantil e, no fim de 2022, mudou-se com a família de Campinas para o Rio de Janeiro, para investir na carreira de ator. No mesmo ano, fez participações no filme "Esposa de Aluguel" (Netflix) e em "As Aventuras de José e Durval" (Globoplay).

Nas redes sociais, os quase 60 mil seguidores acompanham suas postagens com momentos bonitinhos nos bastidores da produção, ao lado de colegas de elenco como Mariana Ximenes e Camila Queiroz. Mais que colegas, amigas de Levi, que torcem por ele e curtem vê-lo brilhar. "Ele é um grande ator, dá um banho na gente", disse Camila ao gshow.