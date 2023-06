RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Larry Myers Jr., estrela do reality show "My 600-Pound Life", do canal TLC, morreu aos 49 anos após um ataque cardíaco.

O anúncio da morte foi divulgado pelo primo de Larry, Todd Darell, que compartilhou no Facebook no início deste mês. "Ei, família do Facebook. É com grande tristeza que anunciamos a morte de meu querido primo Larry Myers. Muitos de vocês o conhecem como Sr. Buttermilk Biscuits. Se você puder nos ajudar, nós agradeceríamos muito. Larry lutou o bom combate. Ele superou alguns dos maiores desafios que já teve de enfrentar. Descanse bem, Junior, sua falta será sentida. Obrigado e bênçãos a todos. Por favor, mantenha nossa família em suas orações", escreveu ele.

Ajuda nas despesas do funeral: A família também criou uma página no site GoFundMe para ajudar a cobrir os custos do funeral de Larry.

Segundo o site PageSix, Larry morreu três dias após seu aniversário de 49 anos de um ataque cardíaco.

Ele participou do reality "My 600-Pound Life" em janeiro do ano passado, que tem como história acompanhar a jornada de quatro pessoas obesas que precisam perder peso para salvar suas vidas. Ele chegou a pesar mais de 420 quilos, perdeu peso, ficou deprimido e acabou engordando novamente após as filmagens do programa.

Larry recebeu o apelido de "Mr. Buttermilk Biscuits" após um remix dele declarando alegremente "biscoitos de leitelho!" no programa, que acabou viralizando. Ele era um cantor gospel e morava no Texas.