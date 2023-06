SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fafa Araujo, 37, conhecida na mídia internacional como "Mulher-Hulk", viralizou ao revelar que come sete refeições por dia para manter os poderosos músculos.

Ao jornal britânico Daily Mail, a modelo fitness contou sobre sua rotina de refeições diárias, que incluem frango, salmão, bife e ovos, para a sua jornada de exercícios intensos.

QUEM É FAFA FITNESS, A MULHER-HULK?

Fafa se mudou do Rio de Janeiro para Chicago, nos Estados Unidos, há cerca de 11 anos, onde se tornou uma estrela online.

Conhecida como Fafa Fitness, ela mostra o seu dia a dia de treinos e ajuda as pessoas que desejam mudar os seus corpos a partir de exercícios físicos.

Os vídeos de treinos são populares nas redes - ela é seguida por mais de 2 milhões de pessoas no TikTok e por 660 mil pessoas no Instagram.

A influenciadora ganhou o apelido de "Mulher-Hulk" ao legendar um de seus vídeos com o nome da heroína da Disney.

Ao falar sobre o seu corpo, a modelo disse que isso não acontece da noite para o dia -ela treina há 25 anos. "Não há segredo para construir o corpo dos seus sonhos, é preciso tempo, dedicação e consistência e, com isso, você alcançará seus objetivos".

Eu amo ir à academia e educar as pessoas que treino, e comer por resultados, faço isso por amor. Quando saio, meus músculos chamam muita atenção, especialmente as pernas. E eu adoro isso. Fafa Fitness

Fafa administra o programa de treinamento pessoal online The Daily Gainz, onde compartilha suas rotinas de exercícios. "O que realmente torna [o curso] único é que eles são genuinamente as rotinas que eu uso. Eu mesma criei todos esses programas! Chamo meu estilo de treino de 'jeito brasileiro' porque os exercícios que faço são muito diferentes do seu típico programa de treino 'dia de perna'".