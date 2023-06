SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (21) aos 72 anos a jornalista Lucia Hippolito. Ela estava afastada do trabalho há mais de dez anos, desde que foi diagnosticada com um quadro grave de Síndrome de Guillain-Barré.

A informação foi divulgada pela família nas redes sociais dela: "Com muita tristeza, anunciamos que Lúcia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades, nossa grande jornalista e eterna professora".

Em abril de 2012, Lucia viajava pela França quando tentou levantar da cama e percebeu que suas pernas não se mexiam. Ela foi levada a um hospital em Paris onde recebeu o diagnóstico.

A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune considerada muito rara, que pode ser desencadeada por infecção bacteriana ou viral.

Segundo a rádio CBN, onde a jornalista trabalhava como comentarista quando recebeu o diagnóstico, Lucia tratava um câncer no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio. Ela retirou um tumor no útero no ano passado, mas teve metástase no pulmão.

Carreira

Nascida em Bauru, interior de São Paulo, era historiadora e jornalista. Em 2002, ela entrou na CBN, onde foi comentarista política da Rádio CBN e âncora do CBN Rio.

A profissional também participou do quadro "Trocando em Miúdos", no UOL News, com a jornalista Lillian Witte Fibe entre 2005 e 2006, e foi colunista do UOL até 2008.

Lucia foi autora dos livros 'De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira (1945-64)' e 'Por dentro do governo Lula: Anotações num diário de bordo'".

Na TV aberta, os comentários da jornalista tiveram grande alcance nos 11 anos em que participou do quadro de debates "Meninas do Jô", do extinto "Programa do Jô", ao lado de Cristiana Lôbo, Ana Maria Tahan e Lillian Witte Fibe.

Ela era casada com o professor Edgar Flexa Ribeiro, ex-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Rio.