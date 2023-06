SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho ainda não apareceu de gorro, roupão, meia e chinelo para suportar o inverno carioca, imagem que já é uma tradição nas redes sociais do sambista.

Tia Surica, ícone da Portela, no entanto, fez isso no primeiro dia da nova estação. Um vídeo divulgado pela Prefeitura do Rio mostra a presidente de honra da escola de samba com o look divertido.

"Se agasalha, hem", aconselha a sambista enquanto ajeita o roupão e calça os chinelos (de meia). Ela também usa o tradicional gorro e aparece em um cenário com neve produzida digitalmente.

O vídeo da prefeitura anuncia a chegada do inverno, nesta quarta-feira (21).

"Separa o cropped de manga comprida e o chinelo com meia: o inverno chegou", diz a postagem. "E como vocês já devem saber, o estagiário não gosta de frio. Então preparem-se pros conteúdos reclamando das temperaturas baixas".

Apesar do aviso oficial e da precaução de Tia Surica, a estação deve ser marcada por temperaturas acima da média em quase todo o Brasil.

De acordo com meteorologistas, o inverno este ano será influenciado pelo fenômeno climático El Niño, que pode se prolongar até o fim de setembro.

"Chinelin com meia é de lei", comentou uma carioca ao aprovar o estilo da sambista. O criador de conteúdo digital Julio de Sá sugeriu que a prefeitura proíba o frio no Rio. "Faz alguma coisa".

Zeca Pagodinho, que no sábado (24) fará show no Festival Turá, em São Paulo, em 2022 anunciou o frio com o figurino especial e uma caneca de canjica na mão.

"Outro inverno, outro look, mas a canjica e a elegância continuam as mesmas", brincou.