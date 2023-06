RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O guitarrista da banda The Pop Group, John Waddington, morreu aos 63 anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda na noite desta quarta-feira (21).

Em publicações no Facebook e no Twitter, a banda lamentou a morte do músico, mas a causa não foi divulgada. "John Waddington -ex-guitarrista e membro fundador do The Pop Group- morreu. Um músico influente e membro integrante do grupo, John contribuiu para algumas das gravações mais icônicas da banda", começava a homenagem.

A banda informou que John tocou em "Y" e "For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?", os dois primeiros álbuns do The Pop Group, e mais tarde se juntou ao Maximum Joy para seu álbum de estreia "Station MXJY".

"John continuou a fazer aparições memoráveis em discos de Judy Nylon e em projetos afiliados à On-U Sound, incluindo New Age Steppers e African Head Charge. Sua energia e amizade farão muita falta, e sua musicalidade inesquecível sempre será lembrada", escreveu a banda.

John começou em sua primeira banda quando tinha 17 anos, o grupo punk The Boyfriends, e era vocalista, guitarrista e compositor. Depois, se juntou ao The Pop Group, formado em Bristol, na Inglaterra, em 1977. A morte do guitarrista acontece dois meses após a morte do vocalista e membro fundador do The Pop Group, Mark Stewart.