RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A jornalista Daniela Lima trocou a CNN pela Globonews. Nesta quinta-feira (22), uma hora após a confirmação de sua saída do canal, onde comandava o CNN 360, a apresentadora foi anunciada como nova integrante da equipe de jornalismo do Grupo Globo. Daniela irá comandar o Conexão GloboNews.

"A experiente jornalista Daniela Lima chega para enriquecer ainda mais o time feminino do Conexão GloboNews, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal -que passa a ser exibido das 9h30 às 13h- com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília", diz o comunicado da Globo.

Daniela estava na CNN desde o início implementação do canal no país, há três anos. Repórter em Brasília, ela foi contratada para trabalhar em São Paulo e passou a ser uma das protagonistas do jornalismo da emissora nos últimos anos. O anúncio do seu desligamento foi oficializado também nesta quinta-feira. "A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista", começa o comunicado.

A ausência da apresentadora, substituída por Raquel Landim, no comando do programa nesta quinta-feira, repercutiu nas redes e começaram os boatos sobre uma suposta saída da profissional.

"Desejo vida longa à CNN Brasil, ainda mais sucesso a cada um dos profissionais que atuam no canal. Guardo profundo respeito e agradecimento por todo o aprendizado, oportunidade e liberdade de atuação que encontrei na casa, fundamentos que fizeram da emissora uma das maiores referências de jornalismo com qualidade do país", diz Daniela também na nota.