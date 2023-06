SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Natura Musical será palco da segunda edição do Mbora Fest, com o tema "Música Tropical Dançante". Entre as atrações confirmadas, estão Isis Broken, Afrocidade, Marta Supernova, Furacão 2000 e Boss in Drama. O evento acontece no próximo dia (14).

Com duas edições em São Paulo e uma em Salvador, o festival itinerante tem curadoria da empresária e cantora Naiá Cama, do produtor cultural Tato Messias e do músico Filipe Castro.

Idealizado pela produtora Mboraí, que procura abrir espaços para bandas e artistas nacionais independentes, o evento já tem ingressos disponíveis com valores entre R$ 50 e R$ 160.

MBORA FEST

Quando Sex. (14), às 20h

Onde Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, região oeste

Preço R$ 50,00 a R$ 160,00