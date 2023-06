RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - E assim se passaram cinco meses desde que Anitta foi vista num beco da comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, praticando um vigoroso felattio no modelo Yuri Meirelles.

A cena de sexo oral viralizou, como quase tudo o que diz respeito à funkeira, que já provou por A mais B ser uma baita empresária de si mesma. Maior estrela brasileira no cenário pop mundial, Anitta veio a público na manhã desta sexta (23) para explicar em detalhes o que afinal, estava fazendo naquele dia, quando foi pega com a boca na botija, no que foi classificado nas redes e pela imprensa como um "projeto sigiloso".

"Eu queria trazer uma coisa artística para essa cena", diz. "Medo é uma palavra que não faz parte da minha vida, não tenho medo de ficar marcado como 'o clipe do sexo oral', eu mesmo o chamo assim", diz, rindo, com aqueles dentes brancos no ponto certo, sem o exagero de certos artistas.

A cena faz parte do clipe da faixa "Funk Rave", que teve seu lançamento mundial nesta sexta-feira (23). "Não quis gerar nenhum debate político com esse clipe. A intenção foi retratar tudo que vivi na minha adolescência, o início mais real possível. Retratar a minha realidade", disse a artista, em entrevista por zoom.

Mais pesada e acelerada que as últimas músicas lançadas por Anitta, "Funk Rave" é o single que abre os trabalhos de seu próximo álbum --ainda sem título ou previsão de sair - o primeiro lançamento da artista pela Republic Records.

De camisa branca e sem maquiagem, Anitta comentou ter personalidade forte e ser intensa. Ainda brincou ter passado por um turbilhão de coisas recentes como a troca de gravadora e suspender o período sabático. "Não nasci herdeira e tive que suspender as férias. A vida sorriu para mim e eu sorri para vida. Não esperava trocar de gravadora e tive que voltar à labuta".

