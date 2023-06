Sylvester Stallone, 76, em entrevista ao jornal The Wall Street Journal:

O ator confessa ter sofrido com perda de memória por dieta extrema para as filmagens de "Rocky 3" (1982). Ele contou como era sua a dieta ao longo do processo para viver o boxeador. "O meu café da minha inteiro se limitava a dois biscoitos de aveia com arroz e 10 copos de café, porque eu queria limitar a minha gordura corporal a 2,8%", contou.

Em seguida, ele falou do impacto da dieta em seu corpo. "Eu esquecia o meu número de telefone. Eu só comia atum. A minha memória foi afetada, foi completamente aniquilada. Eu passei por todo tipo de efeito físico debilitante. Mas tinha uma justificativa".

Após as gravações do filme, Stallone contou como foi voltar a uma rotina de exercícios menos intensa. "Fui do levantamento de peso para [o uso] de fitas e cabos. É mais fisioterapia corporal".

Astro do cinema viveu o personagem uma sequência de vezes. Em "Rocky 3", o personagem vivido por Stallone une forças ao seu ex-rival Apollo Creed (Carl Weathers) para derrotar James "Clubber" Lang (Mr. T).

Stallone voltou a viver o boxeador em uma série de filmes: "Rocky 4" (1985), "Rocky 5" (1990), "Rocky Balboa" (2006), "Creed: Nascido para Lutar" (2015) e "Creed II" (2018). Atualmente, ele é o protagonista de "A Família Stallone", reality show sobre a rotina dele com a esposa e as três filhas.