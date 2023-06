SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteu uma decisão que anulava uma ação de Thiago Salvático sobre Gugu Liberato. O chef de cozinha pedia o reconhecimento da união estável com o apresentador em processo, que tinha sido negado pela Justiça em janeiro de 2023. A informação foi publicada pelo UOL.

Conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o desembargador Galdino Toledo Júnior determina que a ação retorne dos autos à primeira instância para que a família do apresentador possa ser citada no processo e responder ao recurso apresentado.

A "suspeição" da ação também foi encaminhada para análise da Câmara Especial do Tribunal, já que Salvático questionou a conduta do magistrado. O pedido de união estável foi negado pela Justiça, inicialmente, no início do ano e a ação foi extinta.

Nesta semana, a audiência sobre o testamento do apresentador terminou sem conclusão e uma nova testemunha será ouvida em 3 de julho.