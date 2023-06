SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 250 artistas foi convidado a participar de um evento fechado com o papa Francisco nesta sexta-feira, 23, no Vaticano. O programa foi criado para celebrar a inauguração da ala de arte contemporânea do Museu do Vaticano.

Entre os presentes, estavam os brasileiros Jonathas de Andrade, Vik Muniz, Ana Maria Machado e Nelson Felix. O cantor Caetano Veloso foi convidado, mas cancelou a ida a Roma por uma gripe.

Além deles, nomes como a artista colombiana Dori Salcedo, o cineasta americano Abel Ferrara e a artista americana Laurie Anderson estavam presentes no evento, que começou pontualmente às 19h30 na Capela Sistina. Apesar da diversidade global, a maioria dos convidados era de origem italiana.

O papa Francisco chegou no lugar apenas às 21h, porém, com um violino marcando sua entrada. Levado em uma cadeira de rodas, ele foi acomodado em um assento mais confortável no púlpito. De lá, fez um discurso aos convidados, onde tratou dos pormenores das artes como uma manifestação da alma.

De acordo com Jonathas de Andrade, a inauguração serviu como espaço para o Vaticano buscar a conversa com os artistas. Para o artista, a igreja católica tem a reputação de se fechar para as artes.

"Tinha esse clima de abrir o diálogo com a classe artística, e eu senti dos artistas que estavam todos ali tentando entender aquela seleção de nomes, que nunca ficou explicada."

Andrade ainda afirma que autoridades do Vaticano conversaram de maneira individual com ele e outros artistas, para expressar sua admiração pelas obras que produzem.