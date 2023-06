SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trilhas sonoras originais de filmes e séries como "... E o Vento Levou", "Batman" e "Casablanca" estão em negociação pela Warner Bros. Discovery, que deve vender parte de seu catálogo musical. O valor estimado é de US$ 500 milhões.

De acordo com a Variety, que confirmou notícia originalmente publicada pelo site Hits Daily Double, a venda faria parte de uma estratégia do CEO Daviv Zaslav para quitar a dívida de US$ 49,5 milhões contraída pela companhia.

O catálogo em negociação configura 50% do acervo, que também conta com musicais como "Purple Rain", "Evita", "Rent" e "Sweeney Todd".

De acordo com analistas do mercado fonográfico, no entanto, não será fácil encontrar quem pague este valor --muitas das músicas já têm mais de meio século e desvalorizam com o passar dos anos, se aproximando do domínio público.

Entre os nomes ventilados como possíveis interessados está o da Sony, que não se manifestou oficialmente a respeito.