RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Neymar foi multado novamente devido à construção de um lago artificial na mansão localizada no Condomínio Aero Rural, em Mangaratiba. Secretaria de Meio Ambiente do município, na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, afirmou ter ido ao local neste sábado (24) para verificar o cumprimento do embargo, emitido na última quinta-feira (22) por crime ambiental. Só que os fiscais constataram movimentações na área interditada e o jogador de futebol recebeu uma nova multa.

O órgão municipal divulgou um comunicado sobre o incidente. "Diante disso, as novas provas, atestadas no auto de constatação n° 1.165, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas", começa o comunicado, que não especifica o valor da nova multa. "Os valores totais das multas só serão somadas e emitidas após a sua apuração em processo administrativo com relatório técnico, documentos comprobatórios e parecer jurídico, o que deve acontecer na próxima semana."

Neymar, 31, esteve no imóvel no dia anterior e chegou a entrar no lago, ignorando a ordem de restrição emitida pela secretaria e pela Polícia Civil, que comandaram a ação realizada na quinta-feira. Na ocasião, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, teve um bate-boca com a secretária Shayenne Barreto e chegou a receber voz de prisão. Amigos e funcionários do empresário intervieram, o acalmaram e conversaram com as autoridades até que ele fosse liberado.

De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emitir a multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões.