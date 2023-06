SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sentadinha ao lado do pianista Eric Wortahm, a cantora Adele, assim como todo mundo no mundo inteiro, entrou no assunto do momento: a implosão do submarino Titan nas profundezas do Oceano Atlântico. O submersível levava cinco pessoas para explorar o local dos destroços do Titanic e ficou desaparecido por cinco dias. À vontade, como se estivesse num papo de mesa de bar, começou a falar sobre a tragédia.

"Tenho discutido com meus amigos em nossos bate-papos em grupo. Todo mundo diz: 'Eu nunca faria isso.' Mas isso é mentira, porque muitas pessoas fariam isso", disse Adele, que tem especial interesse pelo Titanic: sua festa de 30 anos, em 2018, teve o navio como tema, gerando bastante polêmica. Naquela noite, Adele se vestiu de Rose, a personagem de Kate Winslet e sobrevivente do desastre que ganhou os cinemas em 1997.

A cantora de "Someone Like You" prosseguiu: "Quero fazer uma votação. Não pensando no que aconteceu, porque foi tão triste e trágico, mas antes desta semana, quantas pessoas, se pudessem, iriam para o fundo do oceano para ver o Titanic? Levantem as mãos."

Depois que uma quantidade considerável de pessoas sinalizou positivamente, Adele comentou: "Viu? Eu sabia! Acendam as luzes para que eu possa todo mundo... é uma proporção muito boa." Mas mais espectadores pareceram levantar as mãos quando perguntados se recusariam a ideia de embarcar (inclusive o pianista, ao seu lado).

Adele se animou e quis saber quem, se tivesse oportunidade, iria para o espaço. "Eu também não faria isso, mas apenas porque sou um pouco chata. Sou uma gata assustada de tudo", disse ela. "Eu não tenho coragem nem de ir montanhas-russas. Mas também, eu realmente não tenho interesse no mar profundo ou no espaço, então é por isso."