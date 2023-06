SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em apresentação da turnê "The Eras Tour" no último sábado (24), nos Estados Unidos, Taylor Swift pediu aos fãs para não propagarem linchamento virtual contra John Mayer, seu ex-namorado, e o deixarem em paz.

A cantora, com uma extensa lista de músicas dedicadas a seus ex-companheiros, tem regravado seus seis álbuns mais antigos para recuperar o direito autoral de suas músicas.

Ao cantar "Dear John", faixa do disco "Speak Now" que é dedicada a John Mayer, os fãs presentes que rememoram o término turbulento entre os cantores em 2010.

"Eu tenho 33 anos, não me importo com nada do que aconteceu comigo quando eu tinha 19. Não estou relançando esse álbum para que vocês possam ir para a internet me defender contra alguém que vocês acham que eu escrevi uma música há 14 milhões de anos", disse Swift.

A cantora se fará seis apresentações da nova turnê no Brasil em novembro deste ano. A pré-venda para o terceiro show no Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira (26) a partir das 10h da manhã.