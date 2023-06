RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sarah Ferguson, 63, ex-mulher do príncipe Andrew, foi diagnosticada com câncer de mama e precisou passar por uma cirurgia. Segundo o porta-voz da duquesa de Iorque, ela não apresentava nenhum sintoma e só descobriu a doença após um exame de rotina. O tumor foi constatado em uma mamografia e os médicos decidiram por uma cirurgia de retirada do cisto.

A também escritora fez o procedimento há alguns dias no hospital privado King Edward VII, em Londres, e deixou a unidade de saúde neste domingo (25) para continuar a recuperação em casa. "Agora, ela está se recuperando ao lado da família", começou porta-voz. "A duquesa expressa sua imensa gratidão a toda a equipe médica que a apoiou nesses últimos dias e também é muito grata à equipe que realizou a mamografia que identificou sua doença. Ela acredita que sua experiência destaca a importância de fazer exames com regularidade.".

Sarah foi casada com o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, entre 1986 e 1996. Os dois são pais das princesas Beatrice e Eugenie. Ela gravou um episódio de seu novo podcast, Tea Talk, antes de passar pela cirurgia, onde fala sobre seu diagnóstico. O programa será lançado nesta segunda-feira (26).