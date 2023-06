RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário Ricardo Rocha, 48, suposto quarto filho de Gugu Liberato, ( 1959-2019), se arrepende de não ter procurado o apresentador em vida. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, ele reconheceu que deveria ter se apresentado ao homem que sua mãe revelou ser seu pai aos 10 anos de idade. "A princípio não acreditei, mas ela nunca teve dúvida de que ele era o meu pai. A minha mãe nunca quis ou pensou procurá-lo, mas sempre me cobrou por não ter feito isso", confessou.

Ricardo reconheceu que teve medo da exposição e só madureceu a ideia de procurar Gugu, em 2017. Faltou coragem, mas a morte trágica do apresentador em Miami dois anos depois foi o gatilho que lhe faltava. "Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, assim como os outros filhos", pontuou Ricardo.

Ansioso pelo exame que pode comprovar se Gugu é ou não o seu pai, o empresário disse ter ficado feliz com a disposição de Marina e Sofia Liberato em fazerem o DNA. "Gostei que elas toparam, mas se for preciso eu vou até o fim. Peço a exumação. O meu pai é Augusto Liberato. Sinto isso."

Sobre os comentários de que ele seria um aproveitador, Ricardo rebateu. "Não ligo. Eu quero acabar com essa dúvida que me atormenta há desde que minha mãe contou a história. Ela nunca disse que ele foi namorado. Ela contou que teve relação com ele duas vezes."