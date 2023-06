SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser vítima de um acidente, a cantora Brisa Star, 15, tranquilizou os fãs.

"Vim tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, eu tô bem. Algumas pessoas da banda foram encaminhadas, fizeram exame, a gente ainda não teve resultado desses exames, mas elas estão bem, estáveis. Eu tô indo para Fortaleza fazer os meus (exames) porque eu bati as pernas e tô andando com um pouco de ajuda. Meus pais estão bem também", disse em vídeo enviado ao "Encontro" (Globo).

"Foi um susto muito grande. Tava chovendo e o ônibus 'descontrolou'. Foi bem assustador, tô bem traumatizada, mas agora eu já tô bem", disse Brisa Star

O ônibus da cantora se envolveu um acidente na noite deste domingo (25) em Ipaumirim (CE), altura do km 428 da BR 116.

A cantora, os pais e a banda estavam no veículo, voltando de um show.

Quinze pessoas ficaram feridas, segundo a PRF-CE (Polícia Rodoviária Federal do Ceará).

A cantora passou por avaliação médica, foi medicada e fará exames específicos, segundo a assessoria dela informou ao UOL.

Ainda segundo a equipe, o motorista e uma backing vocal foram encaminhados para Juazeiro do Norte (CE), fizeram exames e estão aguardando resultados.

Outros dois integrantes foram encaminhados para Icó (CE), também fizeram exames e foram liberados.

O restante da equipe sofreu escoriações e hematomas, mas passam bem.

Os policiais rodoviários federais constataram que no momento do acidente chovia no local e que o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, em uma rotatória, como informou a PRF em nota.

QUEM É BRISA STAR?

Natural de Ibiaí (MG), Brisa é conhecida como "fadinha do piseiro". Mora em Fortaleza (CE) com a família.

Seu principal sucesso é "Se Joga no Passinho", lançado em 2020.

A artista já realizou parcerias com cantores como Zé Vaqueiro, Marina Sena, João Gomes, entre outros.