SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista e físico Michael Guillen relatou ao "Fantástico" (Globo) que viveu momentos aterrorizantes quando desceu para ver os destroços do Titanic.

QUEM É MICHAEL GUILLEN?

Bacharel em física e matemática pela UCLA (Universidade da Califórnia), mestre em física experimental e PhD em física, matemática e astronomia pela Cornell University.

Foi um professor de física premiado pela Universidade de Harvard.

Foi editor científico da ABC News entre 1988 e 2002. Pelo trabalho na emissora, foi premiado com três Emmys.

Também apresentou a série "Where Did It Come From? ("De onde isso veio?", em tradução livre), do canal History Channel.

Cientista, é também religioso, e usa as redes sociais para falar a respeito de Deus e de suas crenças.

É autor de livros como "Pontes para o Infinito: o Lado Humano das Matemáticas", "Cinco Equações que Mudaram o Mundo" e "Can a Smart Person Believe in God?" ('Uma pessoa inteligente pode acreditar em Deus?', em tradução livre).