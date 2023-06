BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things, curtiu neste domingo (25) a sua primeira Parada Gay, desde que assumiu publicamente sua homossexualidade, em um vídeo postado no TikTok.

O astro de 18 anos postou sua participação no evento, realizado em Nova York, com fotos no Instagram, onde aparece usando uma blusa com a frase "Straight Out of the Closet'", ou "Direto de Fora do Armário", na tradução para o português.

"Primeiro Orgulho", escreveu Noah na legenda, em referência à parada que celebra a comunidade, cultura e orgulho (LGBTQIA+) na cidade norte-americana.

Noah estava na companhia dos pais, Karine e Mitchell, e de amigos. Os seguidores apoiaram o ator na caixa de comentários.

"Parabéns pela sua primeira Parada Gay e por poder ser você", disse um deles.

No dia 5 de janeiro, Noah Schnapp revelou que é gay, em um post publicado no TikTok.

Ele contou a novidade ao abordar sobre a reação que recebeu de familiares e amigos ao falar sobre o assunto.

Acho que sou mais parecido com Will do que pensei" , fazendo referência ao seu personagem de Stranger Things, cujo fãs especulam sobre sua sexualidade e uma possível paixão pelo melhor amigo, Mike.