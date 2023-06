SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Livraria Cultura do Conjunto Nacional, uma das mais tradicionais de São Paulo, fechou oficialmente as portas nessa segunda-feira (26).

Clientes que estavam no local relataram nas redes sociais que foram convidados a se retirar por funcionários após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

À reportagem, o advogado Oreste Laspro, responsável pela defesa da empresa, afirmou que o Tribunal negou o efeito suspensório de falência e que, portanto, está sendo cumprida a desocupação do imóvel no Conjunto Nacional de acordo com a ordem de despejo em andamento.

A loja no coração da capital Paulista foi inaugurada em 1969 pela proprietária Eva Hertz. Em 2007, passou por uma grande reforma que a fez ocupar outras quatro lojas menores do edifício junto ao histórico Cine Astor.

A defesa da livraria afirmou que não há previsão de reabertura.