SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo laudo psiquiátrico vazado à imprensa nesta segunda-feira (26), Rose Miriam di Matteo não teria condições de assinar o contrato de criação conjunta dos filhos com o apresentador Gugu Liberato, proposto por ele em 2011.

O documento assinado em março daquele ano pelo médico Thiago Fernando da Silva, obtido pelo portal Em Off, afirma que Rose seria alcoólatra, estava em crise depressiva na ocasião da assinatura e entre os dois meses anteriores teria passado por uma internação psiquiátrica após tentativa de suicídio.

Segundo o relatório, Rose Miriam, que disputa na Justiça parte da herança de R$ 1 bilhão, ela "encontrava-se incapaz para os atos da vida civil". O médico mencionou ainda "sintomas obsessivos preexistentes associados ao relacionamento afetivo".

O contrato, portanto, pode ser anulado caso a fala do médico seja comprovada. O processo movido por Rose corre em segredo de Justiça.

Ela tem o apoio das duas filhas que teve com o apresentador, as gêmeas Marina e Sofia. Por outro lado, o filho de ambos, João Augusto, está do lado da família de Gugu.