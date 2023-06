SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dublador Roberto Macedo morreu neste domingo (25), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, instituição que ajuda dezenas de profissionais artísticos na capital fluminense, em publicação nas redes sociais. Entre os mais de 30 personagens que dublou, Macedo interpretou a versão em português de Severo Snape em dois filmes da saga "Harry Potter" ("Cálice de Fogo" e "A Ordem da Fênix"). A causa da morte não foi divulgada.

Além do bruxo, o dublador emprestou sua voz ao mordomo Geoffrey em "Um Maluco no Pedaço", Dr. Octopus em "Homem-Aranha 2" e o bispo Aringarosa em "O Código da Vinci".

Macedo iniciou sua carreira como dublador em 1976, no estúdio de Herbert Richers, onde atuou até outubro de 2008. Depois, ele pode mostrar seu trabalho em outras empresas do ramo do país, como a Wan Macher, Peri Filmes, VTI, Delart, Telecine, Áudio News e Cinevídeo.

Macedo se aposentou, definitivamente, em 2012.