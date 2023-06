RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Bel Moreira, 24, resolveu se pronunciar sobre as críticas que recebeu nos últimos após publicar uma foto em que mostra seus pelos nas axilas. Nesta segunda-feira (26) a intérprete da personagem Raquel em 'As Aventuras de Poliana' e 'Poliana Moça', ambas novelas do SBT, ela rebateu os comentários ofensivos que lotaram sua publicação e foram devidamente removidos.

"Estou passando aqui porque ontem postei uma foto, os meus pelos apareceram, rolou aquele bafafafá de sempre que a gente já está ficando acostumado. Quero agradecer porque eu vi muitas pessoas me defendendo e falando coisas muito fofas", começou ela.

A atriz continuou a explicando que o assunto não a afeta. Pelo contrário. Bel ainda brincou: "A galera que está preocupada com o meu cheiro, sou uma pessoa muito cheirosa. Posso trazer algumas pessoas aqui para comprovar isso. Mas acima de tudo, para vocês, não sei como isso é relevante, não nos conhecemos, não nos encontramos". Em 2018, Bruna Linzmeyer e Maria Flor também foram criticadas por causa doso pelos das axilas à mostra.

Por fim, ela mandou um recado avisando que ter ou não pelos é uma escolha pessoal. "Se vocês não gostam de pelo, não precisam ter. Isso é uma escolha pessoal, que a gente pode decidir. Eu decido tê-los por várias razões que não vou mencionar aqui", disse ela, reforçando sua gratidão aos fãs que a defenderam. "Comecei a trabalhar na internet há muito tempo e estou acostumada com as críticas."