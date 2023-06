SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, contou, no Papo de Segunda (GNT), que sente falta do marido na hora de educar os dois filhos do casal, Romeu e Gael, de quase 4 anos.

"Eu sinto falta de trocar. Não ter a responsabilidade única de educar ou deseducar", afirmou.

Ele revelou, durante a conversa, que o humorista era rígido com as crianças de forma parecida com a de Dona Hermínia, personagem mais famosa de Paulo Gustavo, inspirada na mãe dele, Déa Lúcia Amaral.

"Essa mãe que ele fez no cinema era uma mãe mais rígida. Que amava muito, mas que botava limite", lembrou.

Sem o marido, morto em 2021, aos 42 anos, vítima da Covid, esse papel fica sempre com o médico, que cuida sozinho dos dois filhos. "Sou sempre o chato".

Uma dessas conversas "chatas" aconteceu antes de Thales gravar o programa, após um dos meninos bater sem querer a porta no irmão. Segundo ele, foi um "papo-cabeça" com os filhos sobre o respeito ao corpo do outro.

"Educar é muito difícil, principalmente sem um companheiro", disse. Para ele, seria importante dividir a responsabilidade, por mais que existam conflitos devido às bagagens diferentes.

Apesar das dificuldades, contou que acha fofo e gostoso testemunhar o desenvolvimento dos filhos e conversar com os dois.

Thales também deu dicas sobre a forma de acolher pessoas que tenham acabado de assumir a homossexualidade.

"É dando amor. Muitas vezes a pessoa ainda tem um pouco de dificuldade de abordar isso, talvez por vergonha, por medo de não ser aceito", disse. Na opinião dele, pode ser legal perguntar se a pessoa quer falar algo e manifestar o apoio.