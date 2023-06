SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junho está se aproximando do fim, mas aqueles que amam a temporada de festas juninas podem ficar tranquilos, pois alguns deles continuarão em julho em São Paulo.

As tradicionais festas, com quadrilhas, comidas à base de milho, bandeirinhas e fogueiras, continuam nos finais de semana de julho. Pontos populares da capital paulista sediam as típicas festas de São João. É o caso do parque Ibirapuera, onde ocorre pela primeira vez o festival Tão Ser Tão, e do Mercadão, que realiza pela segunda vez um arraial com atrações musicais e brincadeiras.

Confira à seguir uma seleção de festas julinas.

*

Arraiá do Garagem 55

No galpão de mais de 12 mil metros quadrados ocorre a festa que combina arraial com exposição de carros exóticos e clássicos --essa última atração fixas. Haverá uma área com comidas típicas, jogos como pescaria, além de apresentações musicais e de quadrilha.

R. Borges de Figueiredo, 1.098, Mooca, região leste. Sex. (30) a partir das 17h, sáb. (1), das 12h às 23h e dom., das 10h às 18h. R$ 15, @garagem55mooca

Arraial no Memorial

Com apresentações de quadrilhas, música e comidas típicas, o Memorial recebe mais uma vez um arraial. Além de churrasco, pratos feitos com milho e quentão, a festa conta com atrações para crianças e barracas de jogos.

Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, região oeste. Sáb. (8) e dom. (9), das 11h às 21h. Entrada gratuita

Arraiá do Mercadão

O estacionamento do Mercado Municipal Paulistano recebe a segunda edição da festa de São João com shows de nomes do forró e do sertanejo como Lucy Alves e Yasmin Santos. Além de música, o evento terá comidas e bebidas típicas e brincadeiras.

Mercado Municipal Paulistano - r. da Cantareira, 306, Centro Histórico de São Paulo. Sáb, (8) e dom. (10), das 10h às 17h. Grátis

Arraiá do Monobloco

O Monobloco, mega bloco de Carnaval, celebra festejos juninos com um mix de sucessos pop, axé e músicas típicas como forró e sertanejo. Sobem ao palco ainda a cantora Mariana Aydar e o Trio Mana Flor como banda de abertura.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, região oeste. Sáb. (8), às 22h, a partir de R$ 40 em ticket360.com.br

Quermesse do Calvário

Último fim de semana para curtir a festa na paróquia São Paulo da Cruz. Na programação, estão shows, bingo e pescaria. As cerca de 20 barracas vendem bebidas e quitutes típicos da época, mas haverá também outros pratos, como acarajé e temaki. Uma novidade deste ano é o Calvário Card, cartão que pode ser carregado com dinheiro para comnsumir na quermesse.

Paróquia São Paulo da Cruz (Igreja do Calvário) - r. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, região oeste. Sáb., das 17h30 às 23h30; dom., das 17h30 às 22h30. Até 2/7. A partir de R$ 10 @quemessedocalvario

São João de Nois Tudim

A festa, que começou em maio, invade julho com shows, apresentações de quadrilha, brincadeiras infantis e aula de forró, para quem quiser arriscar alguns passos. Para assistir a grandes atrações, como Alceu Valença e Falamansa no dia 28, é preciso comprar ingressos (a partir de R$ 90). Haverá pratos típicos representando os estados nordestinos, caso da canjiquinha com costelinha e moqueca de banana da terra.

Centro de Tradições Nordestinas - R. Jacofer, 615, Limão, região norte. Sex., das 18h às 4h, sáb., das 11h às 4h, dom., das 11h às 00h. Até 30/7. Entrada gratuita; saojoaodenoistudim.com.br

Tão Ser Tão

A programação da festa inclui poesia, dança, artesanato, gastronomia e música. Os destaques são os shows, que contarão com João Gomes e Murilo Huff no dia 8, Tarcísio do Acordeon e Bell Marques no dia 9, e Claudia Leitte e Juliette no dia 16. O público terá três opções de entrada: arena, que corresponde à pista; arena VIP, um espaço reservado com open bar e serviços separados, com preços a partir de R$ 320; e camarote, que oferece área para até oito pessoas e open bar. O evento também conta com entradas gratuitas às sextas-feiras, mediante retirada de ingresso no site.

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul. Sex. (7 e 14/7 - Grátis), das 12h às 22h; sáb. e dom. (8, 9, 15 e 16/7), das 10h às 22h. A partir de R$ 360 em ingresse.com