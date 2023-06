SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streaming e as telonas guardam um grande número de produções que contam histórias de pessoas LGBTQIA+ ?sejam elas ficcionais ou documentais.

Seja com a história de amor entre mulheres que se passa na França em 1170, "Retrato de Uma Jovem em Chamas", com o brasileiro "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", vivido por dois adolescentes, ou com o enredo de "Close", na área rural da Bélgica, há várias formas de celebrar o dia Dia Internacional do Orgulho LGBT+, comemorado nesta quarta, 28.

Confira, abaixo, dez opções.

*

NO STREAMING

Carol

Therese Belivet é uma atendente de uma loja de brinquedos que se encanta por Carol, uma cliente que viveu a vida ao lado do marido e está prestes a se divorciar. Quando Carol busca um presente de Natal para filha, as duas se aproximam e vivem uma paixão. Rooney Mara, que dá vida à vendedora, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel.

EUA, 2015. Direção: Todd Haynes. Com: Cate Blanchett, Rooney Mara e Kyle Chandler. 14 anos. No Claro Video, Looke e Mubi

Close

Exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme, que agora está no streaming, acompanha a amizade entre dois meninos que é subitamente interrompida por um deles sem maiores explicações.

Bélgica, 2022. Direção: Lukas Dhont. Com: Léa Drucker, Eden Dambrine e Émilie Dequenne. 12 anos. Na Mubi

Divinas Divas

O documentário dirigido por Leandra Leal registra a história de sucesso e os dramas de um grupo de travestis que se apresentava no Rio nos anos 1960, no auge da Cinelândia, incluindo nomes como Rogéria, Brigitte de Búzios, Valéria, Jane di Castro e Fujica de Holliday.

Brasil, 2016. Direção: Leandra Leal. 14 anos. Na Netflix

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Vivendo com a mãe superprotetora, um adolescente cego começa a descobrir sua sexualidade depois da chegada de um novo aluno no colégio. O filme de Daniel Ribeiro venceu o Teddy Bear (dedicado a obras LGBT+) no Festival de Berlim e foi escolhido no mesmo ano para representar o Brasil no Oscar de filme estrangeiro.

Brasil, 2014. Direção: Daniel Ribeiro. Com: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. 14 anos. Na Netflix

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Com oito indicações ao Oscar, a trama acompanha três fases da vida de Chiron, um rapaz negro que vive na periferia de Miami e precisa encarar a violência local, os dilemas do crime e a aceitação de sua sexualidade ao mesmo tempo em que lida com a paixão por um amigo.

Estados Unidos, 2016. Direção: Barry Jenkins. Com: Mahershala Ali, Trevante Rhodes e Ashton Sanders. 18 anos. No Prime Video, HBO Max, Now e Oi Play

Uma Mulher Fantástica

Marina é uma mulher transexual que trabalha como garçonete, mas seu verdadeiro sonho é ser cantora de sucesso. Enquanto passa as noites cantando em vários clubes da cidade, ela é surpreendida pela morte inesperada de Orlando, seu namorado. O longa venceu o Oscar de melhor filme internacional em 2018.

Chile, Espanha e Alemanha, 2017. Direção: Sebastián Lelio. Com: Daniela Vega, Francisco Reyes e Luis Gnecco. 16 anos. Na Netflix

Retrato de Uma Jovem em Chamas

Marianne, uma pintora francesa, é encarregada de fazer o retrato de Héloïse, mulher que está prestes a se casar sem vontade. Mas os dias observando a jovem despertam nela uma paixão por sua modelo ?até que as duas acabam se aproximando e vivendo um romance. O longa venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes de 2019.

França, 2019. Direção: Céline Sciamma. Com: Noémie Merlant, Adèle Haenel e Luàna Bajrami. 14 anos. Em Globoplay

NOS CINEMAS

Ao seu Lado

Após uma lesão, um jogador de rúgbi do melhor time local passa a treinar com uma equipe inferior e se envolve com um de seus colegas ?e os dois embarcam em um romance que têm dificuldade de esconder de seus namorados.

Reino Unido, 2022. Direção: Matt Carter. Com: Alexander Lincoln, Alexander King e William Hearle. 16 anos. Nos cinemas

Corpolítica

O documentário aborda a representatividade LGBTQIA+ no congresso brasileiro a partir de entrevistas de políticos como Erika Hilton, Jean Wyllys e Monica Benicio.

Brasil, 2022. Direção: Pedro Henrique França. 12 anos. Nos cinemas

Seus Ossos e seus Olhos

O longa acompanha o cineasta João e seus encontros com diversas pessoas, como seu parceiro, sua amiga e um desconhecido, e explora a construção dessas relações.

Brasil, 2019. Direção: Caetano Gotardo. Com: Caetano Gotardo, Malu Galli, Vinícius Meloni. 16 anos. Nos cinemas