SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um acalorado debate no Saia Justa da semana passada, a advogada Gabriela Prioli e a apresentadora Astrid Fontenelle usaram seus melhores argumentos para defender ideias totalmente divergentes sobre as festas de São João.

Astrid defendeu o evento tradicional --com forró, sanfona, quadrilha ("Estava tocando axé! Não dá"). Prioli então rebateu: "Não dá para você", disse ela, que afirmou não ver problema algum em eventos juninos com novidades musicais e alternativas modernas para trazer retorno financeiro.

Os números não mentem e provam que os brasileiros estão com Astrid. Eles também são refratários a modismos e invencionices nas festas de São João, como comprovam os dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) dos últimos dez anos.

De 2013 para cá, a canção mais tocada é "Festa na roça", de Mario Zan e Palmeira, o clássico dos clássicos nas danças de quadrilha. Entre as cinco primeiras, de acordo com o levantamento, ainda estão três de Luiz Gonzaga: "Olha Pro céu", "Asa Branca" e "Pagode Russo". Raiz até não poder mais; aceita, Prioli.

O rei do baião, inclusive, é o artista com maior número de músicas entre as 20 mais ouvidas nos meses de junho e julho de 2022, de acordo com um levantamento feito à Folha de S.Paulo pelo YouTube.

Para Felipe Faraco, professor dos cursos de produção musical da Universidade Anhembi Morumbi, essa discussão sobre a "modernização" do repertório das festas juninas não deveria nem acontecer --com todo o respeito aos outros ritmos.

"O lugar do sertanejo e do funk não é em festas juninas. Quando ocupam um lugar que não é delas, ocorrem as reclamações, o que é compreensível", afirma. Estudioso de música brasileira na Universidade de São Paulo, Ivan Vilela detecta um sentimento de manutenção das tradições folclóricas neste movimento de preservação das músicas de São João.

"A festa de São João é folclórica. A produção de músicas para arrasta-pé foi feita por Tonico e Tinoco e Luiz Gonzaga, por isso esse artista e outros, como Elba Ramalho, também são muito escutados na época. O funk e o sertanejo, por exemplo, não prevalecem porque não têm tradição", diz.

*

RANKING ECAD

1. "Festa Na Roça" - Palmeira / Mario Zan

2. "Olha Pro Céu - Gonzagão" / José Fernandes de Carvalho

3. "O Sanfoneiro Só Tocava Isso" - Haroldo Lobo / Geraldo Medeiros

4. "Asa Branca" - Gonzagão / Humberto Teixeira

5. "Pagode Russo" - João Silva / Gonzagão

6. "Eu Só Quero Um Xodó" - Anastácia / Dominguinhos

7. "O Xote das Meninas" - Zé Dantas / Gonzagão

8. "Esperando Na Janela" - Targino / Gondim / Raimundinho do Acordeón / Manuca Almeida

9. "São João Na Roça" - Zé Dantas / Gonzagão

10. "Fogo Sem Fuzil" - Gonzagão / José Marcolino

* A lista contempla as canções mais tocadas nas festas juninas de todo o país nos últimos dez anos.

RANKING YOUTUBE

1."Isso Aqui Tá Bom Demais" - Gonzaguinha

2. "Festa Do Interior" - Elba Ramalho

3. "Naquele São João" - Virgílio

4. "Fim de Festa" / " Polca Fogueteira" / "Lascando o Cano" / "Fogueira de São João" - Luiz Gonzaga

5. "Verdadeira Quadrilha" - Inezita Barroso

6. "Esperando Ja Janela" - Giberto Gil

7. "Qui Nem Giló" - Inezita Barroso

8. "Aquí Tá Bom Demais" - Dominguinhos

9. "São João do Gonzagão" - Luiz Gonzaga

10. "Noite de São João" - Alceu Valença

*A lista contempla as canções mais tocadas na plataforma nos meses de junho e julho de 2022.