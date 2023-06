SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo conjunto de pontes permite que pedestres cheguem ao parque elevado mais popular de Nova York, o High Line, a partir do Moynihan Train Hall, o centro de transporte público mais movimentado da cidade, sem precisar atravessar várias ruas.

A High Line Moynihan Connector, como é chamada a nova extensão, tem 183 metros de comprimento e é composta por duas pontes interligadas. Com um investimento de US$ 50 milhões (R$ 240 milhões), o projeto complementa os esforços do estado de Nova York para melhorar a região de Midtown West.

A extensão foi financiada por meio de uma parceria público-privada entre o Empire State Development, a Port Authority e o grupo Brookfield Properties. A inauguração oficial aconteceu na última quarta-feira (21), após 18 meses de construção.

O projeto oferece áreas verdes, instalações de arte pública e uma conexão funcional entre outros importantes centros de transporte da cidade. A iniciativa representa mais um passo na revitalização do lado oeste de Manhattan. A ideia, segundo os organizadores, é proporcionar maior acessibilidade e conectividade em um ambiente seguro e agradável.

O High Line é uma linha férrea desativada, transformada em um parque aberto ao público em 2009. O lugar atrai mais de 8 milhões de visitantes por ano e estima-se que tenha estimulado bilhões de dólares em reurbanização em seu entorno.