SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Gugu Liberato, morto em 2019 nos Estados Unidos, marcou a TV brasileira com momentos engraçados, constrangedores e polêmicos.

Graças a seu carisma, ele se tornou um dos apresentadores mais ricos da país, com uma fortuna avaliada em R$ 1 bilhão que agora está no centro de uma acalorada disputa judicial.

Um mês após a morte de Gugu, Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador e que se relacionou com ele por duas décadas, entrou na Justiça para ter o reconhecimento de união estável.

O testamento -o mesmo validado pela Justiça brasileira- não a incluía como uma das herdeiras. Sendo assim, ela não tem direito de receber nenhum valor ou propriedades do jornalista.

De um lado estão as gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos, que se posicionam ao lado da mãe na briga judicial. Já João Augusto, de 21, filho mais velho de Gugu e Rose, não concorda com a ação movida pela mãe e está ao lado da tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu e contrária a Rose.

Veja abaixo os momentos mais bizarros e constrangedores que Gugu já levou ao ar.

ENTREVISTA FALSA COM PCC

Em 2003, a polícia concluiu que uma entrevista com supostos membros do PCC se tratou, na verdade, de uma farsa.

Na matéria, dois homens armados e encapuzados disseram integrar a facção criminosa e fizeram ameaças a diversas personalidades. Pouco depois do programa ir ao ar, em 2003, a própria facção desmentiu que os homens fizessem parte do grupo.

O apresentador pediu desculpas aos ameaçados pela dupla durante entrevistas na televisão.

Gugu afirmou que não conhecia o conteúdo da reportagem e que confiou no repórter responsável pela produção.

BLACK FACE

Gugu foi acusado de fazer black face -prática racista que consiste em pintar o rosto para imitar uma pessoa negra -por causa de um programa exibido nos anos 1990. Na ocasião, ele se disfarçou para o quadro Táxi do Gugu, no qual escondia a identidade para surpreender os fãs.

BANHEIRA DO GUGU

Na disputa acirrada com o programa Domingão do Faustão, da TV Globo, Gugu contou com quadros polêmicos, como a Banheira do Gugu, em que famosos de sunga e biquíni lutavam para pegar sabonetes dentro de uma banheira. A atração lhe garantiu a liderança na audiência entre o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000.

PINTINHO AMARELINHO

Clássico dos anos 1990, a música era um verdadeiro hit em festas infantis, entoada por adultos e crianças. Além da letra viciante, a canção era acompanhada por uma coreografia que se tornou famosa.

VISITA DE MÉDIUM AO CARANDIRU

No começo do anos 2000, Gugu levou a médium Socorro Leite ao presídio do Carandiru, onde 111 detentos foram mortos em 1992 após uma invasão da polícia. No local, Leite começou a gritar e a chorar de forma copiosa, alegando sentir a presença das pessoas que foram assassinadas.