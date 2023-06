SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de ingressos para o show de Kendrick Lamar, um dos nomes mais relevantes do rap contemporâneo, no dia 5 de novembro, em São Paulo, começam na tarde desta quarta-feira, 28.

O site Eventim é a plataforma escolhida para as vendas online, que começam ao meio-dia. Uma hora depois, às 13h, abre a bilheteria oficial, no portão A do estádio Allianz Parque.

O show do rapper, anunciado nesta segunda, 16, integra a programação do festival GPWeek, que acontece no estádio na zona oeste da capital paulista nos dias 4 e 5 de novembro --no dia 4 tocam Halsey, Machine Gun Kelly e Swedish House Mafia.

Os ingressos para o dia de Lamar, que também têm shows do músico Thundercat e do duo Soffi Tukker, saem por R$ 390 na cadeira superior, R$ 560 na inferior, R$ 550 na pista, R$ 990 na pista VIP Box e R$ 1.990 na área Paddock.

GPWEEK

Quando 4 e 5 de novembro

Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705

Preço R$ 390 a R$ 1.990

Link https://www.eventim.com.br/campaign/gpweek