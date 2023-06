SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora do RJTV (Globo), Mariana Gross, se emocionou ao receber um beijo de Guilherme Gandra Moura, 8, que passou 16 dias em coma. A história do menino viralizou após um vídeo que mostra o reencontro dele com a mãe no hospital.

Alta hospitalar do hospital após coma. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o menino, que é torcedor do Vasco, recebeu visita de dois jogadores -Gabriel Pec e Figueiredo- nesta terça-feira (27) comemora a alta hospitalar. Inclusive, os jogadores dedicaram a vitória do time, na noite desta segunda-feira (26), a Guilherme.

Nesta tarde, a reportagem do RJTV noticiava justamente a saída de Guilherme da unidade de saúde.

No final da reportagem, Guilherme comemorava a amizade com a nova amiga, a apresentadora do RJTV. No recado, ele decidiu mandar um beijo para Mariana. "Eu vim aqui dar um beijo para Mariana Gross. Um beijo!", disse o menino, que mandou o beijo com as mãos.

Em seguida, Mariana apareceu bastante emocionada no estúdio do RJTV. A apresentadora mandou um beijo e acenou com as mãos, dando um até logo. Sem conseguir falar, a repórter Priscila Chagas foi quem finalizou a edição do jornal local do meio-dia do Rio de Janeiro.