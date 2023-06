SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (26), a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais da capital paulista, fechou as portas após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O imóvel no Conjunto Nacional, que possuía escadas icônicas com lombadas de livros famosos e cadeiras cheias de leitores, será desocupado. Mas outras livrarias ainda podem ser exploradas na cidade. Veja o roteiro a seguir.

BANCA TATUÍ

A livraria, que pertence à editora Lote 42 e funciona em uma banca de jornal. A programação é dedicada à produção cultural independente, com lançamentos, leituras, oficinas e pocket shows.

R. Barão de Tatuí, 275, Vila Buarque, região central.

Instagram @bancatatui.

bancatatui.com.br

GATO SEM RABO

O espaço é inteiramente dedicado a obras de autoras mulheres de vários campos do conhecimento. O espaço realiza rodas de leitura e discussões sobre livros clássicos e lançamentos.

R. Amaral Gurgel, 352, Vila Buarque, região central, tel. (11) 99976-0011.

Instagram @gato.sem.rabo

LIVRARIA DA TARDE

O acervo traz obras de literatura, artes, ciências humanas, negócios e infantojuvenil. O espaço também abriga a cafeteria Made By Nina e faz eventos. O próximo é uma sessão de autógrafos e bate-papo com Stefano Volp que apresentará seu livro "Nunca Vi a Chuva" nesta quinta-feira (29), às 19h.

R. Cônego Eugênio Leite, 956, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3064-9664, WhatsApp (11) 96383-1939.

livrariadatarde.com.br

@livrariadatarde

LIVRARIA DO BROOKLIN

Vende livros para adultos e crianças escolhidos a dedo -há uma seção de obras recomendadas pela equipe de livreiros e espaços para quem quiser sentar e ler sem pressa. O café serve comidinhas, vinho em taça e cerveja.

R.Hollywood, 275, Brooklin, região sul, tel. (11) 99856-8062.

Instagram @livrariadobrooklin

MANDARINA

Assim como o acervo, os encontros que acontecem na livraria focam a área de humanidades e abordam temas relacionados a ciências sociais e políticas, filosofia, psicanálise e astrologia. Também promove cursos, contação de histórias para crianças e o Clube de Leituras Frutíferas em uma quinta-feira do mês, das 19h às 20h30 -para participar, é só ler o livro do mês, indicado no site e no Instagram, e aparecer para o debate. Há ainda no espaço um café para acompanhar a leitura.

R. Ferreira de Araújo, 373, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3819-5953.

Instagram @livraria_mandarina.

livrariamandarina.com.br

MEGAFAUNA

Localizada no edifício Copan, a casa se define como um espaço de encontro e debate em defesa do livro. Apresentações e leituras, com a presença de autores, artistas e críticos, passam pela curadoria da própria equipe ou de convidados especiais -já passaram pela programação a cantora Fabiana Cozza, a escritora Heloisa Buarque de Hollanda e a poeta jamaicana Claudia Rankine, entre outros. A livraria também abriga o restaurante Cuia, da chef Bel Coelho, que funciona da manhã à noite.

Ed. Copan - av. Ipiranga, 200, loja 53, centro, WhatsApp (11) 91015-0156.

livrariamegafauna.com.br

@livrariamegafauna

MIÚDA LIVRARIA & CAFÉ

A livraria especializada em literatura infantil ocupa uma casinha colorida, com café e quintal, na Pompeia. A programação é intensa e conta com lançamento de livros e bate-papo, contação de história e apresentações musicais.

R. Coronel Melo de Oliveira, 766, Pompeia, região oeste, tel. (11) 3871-5155.

Instagram @livrariamiuda

PÉ DE LIVRO

Também dedicada ao público infantil, sempre organiza os lançamentos de livros acompanhados de uma sessão de contação de histórias e oficinas --algumas chegam a extrapolar os limites do imóvel, como uma brincadeira de caça ao tesouro que se estendeu pelo quarteirão.

R. Tucuna, 298, Pompeia, região oeste, tel. (11) 95169-2683.

Instagram @pedelivro.livrariainfantil

PONTA DE LANÇA

A livraria tem acervo dedicado à literatura brasileira e hispano-americana, humanidades, música e educação, entre publicações novas, de segunda mão e edições raras, que podem ser folheadas em sofás e poltronas. Semanalmente organiza leituras públicas, inclusive de improviso, além de debates abertos, cursos sobre as obras de autores, clubes de leitura, recitais, performances e lançamentos de livros.

R. Aureliano Coutinho, 26, Vila Buarque, tel. (11) 3666-1409.

Instagram @livrariapontadelanca

RIA CADÉ E LIVRARIA

A apresentação no site dá uma pista do clima lugar: "a livraria da boemia". Inaugurada em novembro de 2021 por Marcos Benuthe, ex-sócio da Mercearia São Pedro, a casa se propõe a funcionar como ponto de encontro entre a atmosfera livresca e a boemia dos bares e cafés. Além de vender livros de pequenas e grandes editoras, zines e plaquetes, sedia lançamentos, cursos, clubes de leitura e exibições de filmes.

R. Marinho Falcão, 58, Sumarezinho, região oeste, tel. (11) 2158-0920.

Instagram @rialivraria_.

revistaria.net/ria-livraria.