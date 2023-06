SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A idade não é problema para Suely Franco, 83, e Walter Breda, 74, atores do elenco de "Inexplicável", que roda cenas na Grande São Paulo nesta semana. Nos bastidores do longa, dirigido por Fabrício Bittar, eles conversaram com a Folha de S.Paulo sobre as limitações à carreira impostas pela passagem do tempo.

Os dois são unânimes em afirmar que é difícil arranjar trabalho depois de uma certa idade. "É uma questão de sorte, mas a gente faz o que gosta, então o que aparece... é uma maravilha", comemora Suely, que recentemente viveu Marlene em "A Dona do Pedaço" (Globo).

Na novela, Marlene era a avó de Josiane, personagem de Agatha Moreira. No filme de agora, mais uma avó para a conta --desta vez, do protagonista Gabriel (Miguel Venerabile, de "Mar do Sertão"). Breda interpreta o vovô. Em suma, um casal de velhinhos. Nada contra, garantem os dois.

Eles estão bem assim, mas contam que pequenos procedimentos estéticos, quem sabe? poderiam até ser uma boa ideia. "Algumas coisas eu faria. Harmonização, não. Ficaria muito ruim. Tiraria os bolsões aqui ao redor dos olhos e cortaria a barriga fora", enumera Suely.

O assunto "harmonização facial" entra no debate então e, a princípio, os dois evitam da sua opinião sobre Stênio Garcia, que vem sendo apontado como exemplo de alguém que teria passado do ponto na busca pelo rejuvenescimento facial.

Eles preferem não entrar no mérito da questão sobre o procedimento do ator, que afirmou ter como motivação a esperança de que uma aparência rejuvenescida o ajudasse a voltar ao mercado. "Foi uma decisão do Stênio, então só cabe a ele falar o que achou... mas se fosse necessário, eu talvez fizesse. Gostaria de ter mais uns 20 anos para viver, isso sim", disse Breda.