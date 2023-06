SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inhotim confirmou em nota nesta quarta-feira (28) uma informação que já corria de maneira informal no meio artístico -o desligamento da diretora artística do museu, Julieta González, do posto que ocupava desde janeiro de 2022.

Quem assume a direção artística em seu lugar é a curadora Júlia Rebouças.

O museu nas proximidades de Belo Horizonte não explicou os motivos para o afastamento de González, curadora anunciada com pompa pelo museu no final de 2021. Disse apenas que a decisão da saída foi tomada em conjunto pela direção do museu e ela, em maio.

O museu não atendeu a um pedido da reportagem para comentar os motivos do desligamento de González.

A venezuelana tem décadas de experiência, com passagens pela curadoria dos museus Jumex e Tamayo, no México, Bronx Museum, em Nova York, a Tate Modern, em Londres, e o Museu de Arte de São Paulo, o Masp.

Em Inhotim, González foi uma das responsáveis pela série de exposições que recuperam a obra e o legado de Abdias Nascimento, um importante pintor que dedicou sua vida à luta pelos direitos da população negra.

A pesquisadora Júlia Rebouças já havia trabalhado na curadoria de Inhotim, entre 2007 e 2015. Mais recentemente, atuou como diretora artistica da Oficina Francisco Brennand, em Recife. Ela também ajudou a organizar uma edição do Panorama da Arte Brasileira, em 2019, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e foi cocuradora da edição de número 32 da Bienal de São Paulo.

Natural de Aracaju mas radicada em Belo Horizonte, Rebouças tem vasta experiencia editorial, tendo organizado e editado livros. E Doutora pelo Programa de Pos-Graduacao em Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais (2017).