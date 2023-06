SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centro de São Paulo perde mais um bar nesta semana. O Térreo, que funcionava há quatro anos no térreo de um prédio residencial no largo do Arouche, recebe clientes só até este sábado, 1º de julho.

Entre os motivos para o fechamento estão questões pessoais e mudanças no movimento do bar nos últimos anos, segundo Leo Henry, que comanda a casa ao lado de Alex Ferrer, responsável pelo balcão.

"Nesse momento, era a decisão que fazia mais sentido. A gente entendeu que a energia que a gente precisava colocar no bar nesse momento conflitava com projetos pessoais", diz Henry. "Mas a gente termina esse ciclo super feliz."

Ele não descarta a possibilidade de retomar o bar no futuro, inclusive no centro da cidade, que viu outros endereços serem fechados devido à insegurança na região, como o Jaguar.

Henry segue à frente de outros projetos: o restaurante La Casserole e o bar Infini, ambos no Arouche.

O Térreo surgiu com a ideia de oferecer alta coquetelaria a preços mais em conta. Na carta, há drinques autorais e clássicos com preços de R$ 29 a R$ 42. É possível provar as receitas em um balcão no salão ou nas mesas ao lado de fora.

Para quem for à despedida do endereço, Henry indica o coquetel bonne spritz (R$ 29), que leva gim, espumante, geleia de frutas vermelhas e limão. Para acompanhar, a dica é pedir o carro-chefe do menu de comes, a porção de cogumelos recheados e gratinados, por R$ 31.

TÉRREO BAR

Quando Qui. (29), das 19h às 0h; sex. (3) e sáb. (1º), das 19h à 1h

Onde Largo do Arouche, 77, República, região central

Instagram @terreobar