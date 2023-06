SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente em diferentes países da América Latina, o ceviche nasceu na era pré-colombiana, há mais de 4.000 anos, e hoje faz sucesso no mundo inteiro. Tanto que existe até uma data no calendário internacional para celebrar esse preparo: dia 28 de junho.

Prato tradicional da cozinha de países como o Peru, o Chile e a Colômbia, o ceviche pode ser preparado com diferentes ingredientes -como peixes e frutos do mar- que são marinados em uma mistura ácida com temperos a gosto.

Veja a seguir dez lugares que servem a receita típica ou inspiradas no preparo clássico.

*

ALTAR

No bairro da Vila Madalena, próximo ao Beco do Batman, está localizado o restaurante Altar Cozinha Ancestral, idealizado pela chef e apresentadora do GNT dona Carmem Virgínia. Um dos pratos servidos ali é o Apetebi de Orumilá - Ikofa Fu (R$ 47), um ceviche com peixe branco, milho branco, leite de tigre (suco da marinada) à base de leite de coco, cebola, pimenta-de-cheiro, azeite de macassá (planta africana) e chips de inhame.

R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena, região oeste; Instagram @altarcozinhaancestral

ATTO

Localizado na casa que pertenceu à atriz Cacilda Becker, o restaurante de comida moderna e afetiva é comandado pela chef Luiza Hoffmann. No cardápio, há ceviche de lichia com pipoca de arroz selvagem (R$ 44,80).

R. Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi, região sul; Instagram @atto.restaurante

BADAUÊ

O restaurante oferece receitas da culinária caiçara com toques contemporâneos, preparadas com pescados e crustáceos. São três sugestões de ceviche no cardápio: o de frutos do mar com vieira, polvo e camarão (R$ 105), o de peixe branco (R$ 79) e o de salmão (R$ 79).

R. Jose Maria Lisboa, 1397, Jardim Paulista, região central; Instagram @restaurantebadaue

BALEIA ROOFTOP

O espaço dedicado à gastronomia mediterrânea se destaca também pela vista panorâmica da avenida Faria Lima. Entre as especialidades da casa, o ceviche tropical (R$ 58) leva pargo, cebola, coentro, leite de tigre de caju e a fruta em pedaços.

R. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi, região sul; Instagram @baleiaroofftop

BEEFBAR

Os sócios Riccardo Giraudi, Felipe Massa, Dudu Massa e Ruly Vieira comandam o restaurante contemporâneo Beefbar, referência em carne. Do menu, a sugestão é o tuna ceviche (R$ 47), feito com atum, pimentões, leite de coco, papaia verde, amêndoas.

R. Barão de Capanema, 320, Jardins, região central; Instagram @beefbar_saopaulo

CANTÓN

Comandado pelo chef Marco Espinoza, é especializado na culinária chifa moderna, mistura entre as cozinhas peruana e chinesa encontrada em Lima. Entre as opções do cardápio, estão o ceviche Cantón (R$ 43), que combina atum, leite de tigre com tamarindo, coentro e massa de wontón frito; o ceviche clássico (R$ 42) leva peixe branco, leite de tigre, cebola roxa, milho e batata-doce.

R. Padre Chico, 637/631, Pompeia, região oeste; Instagram @canton.br

LA PERUANA

Uma boa parte do menu do restaurante é dedicado ao ceviche. Há opções clássicas, de peixes e frutos do mar; uma versão com influências japonesas, com nori, wasabi e pepino; e uma receita vegana, com abobrinha e cogumelo.

Al. Campinas, 1357, Jardins, região central; Instagram @laperuanabr

RICONCITO PERUANO

Na região central de São Paulo, o restaurante celebra a data com uma promoção que oferece ceviche grátis depois de um pedido. Entre as opções, estão o de pescado, camarão, polvo, mariscos e lula, salmão e vegetariano. As opções individuais saem a partir R$ 43,90 as médias, R$ 98,90 e as familiares, a partir de R$ 175,90, que servem até três pessoas.

R. Aurora, 443, Santa Ifigênia, região central; Instagram @rinconcitoperuano

SU

O cardápio do Su, restaurante especializado em gastronomia japonesa, inclui o ceviche ika furai (R$ 59), que acompanha lula crocante e molho leite de tigre, e o ceviche frutos do mar (R$ 78), feito com peixe da estação, polvo, camarão, cebola roxa, pimenta-dedo-de-moça, marinados no suco de limão.

Shopping Pátio Higienópolis - Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região oeste; Instagram @rinconcitoperuano

VINO!

Conhecido por sua seleção de vinhos oferece, nas unidades Vila Leopolina e Tatuapé, o ceviche! (R$ 39), com peixe branco fresco, manga e cebola roxa.

Alameda Santos, 820, Jd. Paulista, região central; Instagram @vinopaulista