SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após passar mal durante uma apresentação, Compadre Washington mandou um recado aos seguidores pelas redes sociais. Nas acomodações do hospital onde permanece internado, o cantor do grupo de axé É O Tchan! afirmou que se sente melhor e em breve será transferido para o quarto.

"Estou bem melhor, graças a Deus. Estou esperando para ser transferido para o quarto. Não se preocupem. Tive dores e depois um pico de pressão, mas agora estou melhor. Muito obrigada a todos que fizeram orações para mim", disse. "Em breve estarei de volta aos palcos, dependendo se o médico vai liberar ou não."

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, o artista sentiu um desconforto na região abdominal no meio de uma apresentação na cidade baiana de São Sebastião do Passé, na segunda-feira (26), e foi imediatamente levado ao pronto-socorro.

Pico de pressão também foi um problema de saúde enfrentado pelo cantor Sidney Magal, que passou mal durante um show e ficou internado por duas semanas, no início do mês.