SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna teve febre e ignorou os sintomas por um mês antes de ser internada na UTI por causa de uma infecção bacteriana. As informações são do portal TMZ, que diz ter ouvido pessoas próximas à cantora americana.

Segundo as fontes não identificadas, Madonna teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para sua próxima turnê, a "Celebration Tour", que começaria em julho com um show no Canadá.

Ainda de acordo com as fontes ouvidas pelo TMZ, os médicos que cuidaram de Madonna afirmaram que a febre foi um sinal da infecção que a artista viria a desenvolver por falta de tratamento.

Agora os médicos estariam receosos de que a cantora ignore suas recomendações para descansar na tentativa de dar início à turnê.

Madonna recebeu alta e está em casa, em Nova York, afirmam a CNN e a BBC. Ainda não se sabe que tipo de bactéria atingiu o organismo da cantora.