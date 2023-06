SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (29) para se pronunciar sobre a controvérsia gerada em torno do look com cropped que ele usou. O ator expressou sua decepção com as críticas feitas pelo ex-BBB Nego Di e pelo ator Rafael Cardoso.

Em vídeo, Nego Di criticou as escolhas de roupa de João Guilherme: "precisa de toda essa alegoria, toda essa perfumaria para dar o rabo? É isso que o cara busca quando gosta desse tipo de roupa". Já Rafael Cardoso repostou o vídeo com o comentário "tô contigo!".

Em resposta, o ator expressou sua revolta com os comentários preconceituosos: "me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito". "O vídeo do 'comediante' é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro", completou.

Mais cedo, Igor Rickli também se envolveu na discussão ao discordar de Rafael Cardoso e Nego Di. "Para os 'machões' que acham que somos só 'cachorras loucas pra dar' um prato cheio pro seu deleite. Minha roupa não me define". Ele evidenciou que as falas soaram ofensivas e que deveriam ser configuradas como crime de homofobia.